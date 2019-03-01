Поляк Кубацкий стал двукратным чемпионом мира по прыжкам на лыжах с трамплина

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Польский прыгун на лыжах с трамплина Давид Кубацкий занял первое место на нормальном трамплине (HS109) на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

Спортсмен показал результат 218,3 очка. Второе место занял его соотечественник Камил Стох (215,5), третьим стал австриец Штефан Крафт (214,8). Лучшим из россиян стал Дмитрий Васильев, занявший итоговое 23-е место (192,5).

Кубацкий завоевал свою третью медаль на чемпионатах мира. В 2013 году в Италии он был третьим в командном первенстве, в 2017-м в Финляндии - первым в той же дисциплине. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях он завоевал бронзовую медаль.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.