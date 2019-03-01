FIS положительно оценила работу оргкомитета этапа Кубка мира в Сочи по горнолыжному спорту

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) положительно оценила работу оргкомитета этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира американка Микаэла Шиффрин рассказала, что Сочи не подходит для проведения этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, и FIS приняла неверное решение включить соревнования в этом городе в расписание турнира, о чем в Twitter сообщил журналист Брайан Пинелли. По ее словам, участникам дорого и неудобно добираться до места проведения соревнований. Ранее старты в скоростном спуске на этапе были отменены из-за сильного снегопада. Таким образом, состоятся только соревнования в супергиганте, которые пройдут в субботу и воскресенье.

"FIS впечатлена работой оргкомитета этапа Кубка мира в "Розе Хутор", который предоставил поддержку для бесперебойной транспортировки всех команд и персонала турнира. Курорт является частью инфраструктуры олимпийского наследия и имеет настоящую историю успеха, превратившись в процветающий центр снежного спорта в регионе, - говорится в сообщении. - Погодные обстоятельства в горах неконтролируемы, и местный оргкомитет соревнований при содействии FIS делает все возможное, чтобы провести старты в выходные".

FIS также включила соревнования в Сочи в план сезона-2019/20. Сообщалось, что Российская федерация горнолыжного спорта предложила FIS внести Сочи в план на соревнования сезонов-2020/21 и 2021/22. Этапы Кубка мира проводятся в Норвегии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Словении, Хорватии, Италии, Франции, США и Канаде. Этап в России проводится в текущем сезоне впервые.

"Роза Хутор" является круглогодичным горным курортом, расположенном в Адлерском районе Сочи. В феврале 2014 года на курорте проходили соревнования Олимпийских игр в горнолыжном спорте, сноуборде и фристайле.