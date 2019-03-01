RCC пока не планирует отменять бой Александра Емельяненко, несмотря на его задержание

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Организация RCC Boxing Promotions (RCC) пока не собирается отменять поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, несмотря на его задержание. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Емельяненко был задержан в Кисловодске в пятницу после ДТП. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения.

"Узнал информацию в интернете об этой ситуации, завтра будем разбираться. что произошло. Пока рано что-то комментировать. Бой, который запланирован на 4 мая, пока не отменен", - сказал Клименко.

По информации ТАСС, соперником россиянина должен стать бразилец Вагнер Калдейрао Прадо. Турнир пройдет в Челябинске.