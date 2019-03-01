Яруллин: в серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" для "Ак Барса" еще не все потеряно

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" еще сохраняет шансы на победу в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским "Авангардом". Таким мнением с журналистами поделился защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин.

В пятницу "Авангард" одержал победу над "Ак Барсом" со счетом 4:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 3-0 в пользу омского клуба.

"Не скажу, что мы плохо играли, где-то свои ошибки дурацкие привели к голам. Уже играли лучше, будем работать, еще ничего не потеряно, будем играть до конца", - сказал Яруллин, отметив, что для победы нужно выходить на следующую игру, как на последний бой.

Хоккеист поблагодарил болельщиков за поддержку на выезде в Балашихе и на домашней арене в Казани. "Извиняемся за поражение, постараемся реабилитироваться", - добавил он.

Четвертый матч серии пройдет 3 марта в Казани.