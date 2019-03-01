Алтыбармакян: "Сочи" обыграл "Локомотив" в матче плей-офф КХЛ благодаря упорному труду

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеисты "Сочи" победили "Локомотив" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за счет хорошо проделанной работы. Об этом журналистам рассказал нападающий сочинского клуба Андрей Алтыбармакян.

В пятницу "Сочи" победил "Локомотив" в овертайме со счетом 3:2, дважды уступая по ходу матча и сравняв счет в третьем периоде. Алтыбармакян стал автором победной шайбы. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Локомотива".

"Первая победа была достигнута за счет работы, потому что в третьем периоде придавили, сил оставалось немного, но мы выжили, по максимуму начали хорошо овертайм и забили. У нас с прошлой игры началось, что мы хорошо играли, пару корректив внесли. Всю игру мы придерживались одного задания, поэтому упорная работа нам дала победу", - сказал Алтыбармакян.

Одну из трех шайб у "Сочи" забросил Шон Коллинз. "Сегодняшняя игра имела для нас очень большое значение и придала нам уверенности перед следующими встречами. Парни проделали большую работу. Когда я забивал, нам было очень важно вернуться в игру, проигрывая 0:1", - отметил он.

Следующий матч серии пройдет в Сочи 3 марта.