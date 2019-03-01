Первые в истории России зимние Всемирные студенческие игры открываются в Красноярске

Соревнования по 11 видам спорта пройдут с 2 по 12 марта, на них спортсмены из 59 стран мира разыграют 76 комплектов наград

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Зимние Всемирные студенческие игры открываются в субботу в Красноярске, впервые в истории зимняя Универсиада пройдет в России. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. XXIX Игры пройдут с 2 по 12 марта, предварительные соревнования стартовали уже в пятницу, а первые медали будут вручены 3 марта. В Красноярске впервые в истории Универсиад будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом. Также здесь пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Самыми медалеемкими видами Игр станут лыжные гонки и фристайл, где разыграют по 11 комплектов наград.

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Красноярск получил право на проведение Универсиады-2019 9 ноября 2013 года на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в Брюсселе. Вторым претендентом на проведение соревнований был швейцарский Вале, но позже кантон снял свою кандидатуру. Талисманом Игр стала сибирская лайка - U-лайка. По итогам интернет-голосования она обошла других претендентов - лося Юрка и медведя Урсика. Визит президента России В эти выходные Красноярск и объекты Универсиады, а также церемонию ее открытия посетит президент России Владимир Путин. "Президент будет находиться в Красноярске, он посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады", - рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что в субботу глава государства также встретится с членами исполнительного комитета FISU. Песков напомнил, что прежде Путин встречался с ними во время Универсиады в Казани в 2013 году. Как отметили в пресс-службе Кремля, 3 марта глава государства побывает в деревне Универсиады и пообщается там со спортсменами. "Также планируется, что президент посетит одно из спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

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Путин внимательно следил за подготовкой Красноярска к Универсиаде. 11 февраля он обсуждал готовность города и спортивной инфраструктуры с министром спорта РФ Павлом Колобковым. 11 октября прошлого года тема обсуждалась и на совещании с членами кабмина, тогда глава государства потребовал исключить любые задержки при подготовке к этому важному международному событию. А в феврале 2018 года он провел отдельное совещание о подготовке к Универсиаде в самом Красноярске. Президент тогда отметил, что главной целью Универсиады является объединение молодых атлетов из разных стран под флагом взаимного уважения, дружбы и честной борьбы. Наряду с соблюдением сроков строительства, неоднократно обсуждалось и наследие Универсиады. Так, Путин уже поддержал идею создания на базе спортивных объектов, построенных в Красноярске, школы олимпийского резерва. Церемония открытия Официальная церемония открытия Универсиады состоится 2 марта, но на ней смогут присутствовать только участники соревнований, делегаты FISU и партнеры Универсиады. Церемонию планируют посетить президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и руководители других спортивных федераций. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах направит видеоприветствие участникам Универсиады. Флаг России на параде спортсменов понесет двукратный чемпион мира по сноуборду и уроженец Красноярска Дмитрий Логинов. 3 марта пройдет повторная церемония для болельщиков, единственным отличием которой станет отсутствие парада спортсменов. Все билеты на это мероприятие уже раскуплены. Режиссером-постановщиком церемоний является российский тренер и хореограф, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. Объекты Универсиады Организаторы предстоящих Игр задействовали существующую в регионе инфраструктуру, а некоторые спортивные объекты были возведены специально к Универсиаде. Соревнования по горнолыжному спорту пройдут во всесезонном парке спорта и отдыха "Бобровый лог", который функционирует с 2006 года. К Студенческим играм здесь был построен новый спортивно-тренерский блок, расширены трассы, установлена система видеотрансляции и вертолетная площадка для медицинского транспорта.

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Кластер "Сопка" примет соревнования по сноуборду и фристайлу. Помимо трасс для данных видов спорта, он включает в себя хафпайп комплекс. Кластер "Радуга" расположен рядом с "Сопкой", вместе они образуют спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта". В "Радуге" пройдут соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию на лыжах. Дворец спорта им. Ивана Ярыгина работает с 1981 года и чаще всего принимал турниры по борьбе, спортивной гимнастике и танцам. К Играм объект был реконструирован, во дворце спорта установили новое ледовое покрытие, сохранив его многофункциональность. На Универсиаде здесь пройдут соревнования по керлингу. Стадион "Енисей" для соревнований по хоккею с мячом был практически заново отстроен на том же месте, где в 1971 году была открыта одноименная арена. Новый стадион вмещает в себя ледовую арену, на которой могут присутствовать до 5 тысяч зрителей, а также целый комплекс служебных помещений, таких как медицинский блок и блок физической подготовки. Турниры по хоккею с шайбой примут крытые катки "Первомайский", "Кристалл-Арена" и "Арена-Север", причем на последней также пройдут соревнования по шорт-треку. Ледовые дворцы "Платинум-Арена Красноярск" и "Рассвет" примут соревнования по фигурному катанию. Биатлонные гонки пройдут в многофункциональном комплексе "Академия биатлона", который был открыт в 2011 году. Перед Всемирными студенческими играми здесь были расширены трассы, оборудованы системы искусственного оснежения и освещения трасс, построены новые здания для судей. Спортсмены из Непала и фигуристка в хиджабе В Универсиаде примут участие спортсмены из 59 стран, при этом впервые на зимние Студенческие игры приехали представители Непала, ОАЭ и Филиппин. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представит 24-летняя Захра Лари - единственная фигуристка в истории, катающаяся в хиджабе. Всего в Красноярск приедут около 3 тысяч спортсменов.

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