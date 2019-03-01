Первые в истории России зимние Всемирные студенческие игры открываются в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Зимние Всемирные студенческие игры открываются в субботу в Красноярске, впервые в истории зимняя Универсиада пройдет в России. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.
XXIX Игры пройдут с 2 по 12 марта, предварительные соревнования стартовали уже в пятницу, а первые медали будут вручены 3 марта. В Красноярске впервые в истории Универсиад будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом.
Также здесь пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Самыми медалеемкими видами Игр станут лыжные гонки и фристайл, где разыграют по 11 комплектов наград.
Красноярск получил право на проведение Универсиады-2019 9 ноября 2013 года на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) в Брюсселе. Вторым претендентом на проведение соревнований был швейцарский Вале, но позже кантон снял свою кандидатуру. Талисманом Игр стала сибирская лайка - U-лайка. По итогам интернет-голосования она обошла других претендентов - лося Юрка и медведя Урсика.
Визит президента России
В эти выходные Красноярск и объекты Универсиады, а также церемонию ее открытия посетит президент России Владимир Путин. "Президент будет находиться в Красноярске, он посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады", - рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что в субботу глава государства также встретится с членами исполнительного комитета FISU. Песков напомнил, что прежде Путин встречался с ними во время Универсиады в Казани в 2013 году.
Как отметили в пресс-службе Кремля, 3 марта глава государства побывает в деревне Универсиады и пообщается там со спортсменами. "Также планируется, что президент посетит одно из спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.
Путин внимательно следил за подготовкой Красноярска к Универсиаде. 11 февраля он обсуждал готовность города и спортивной инфраструктуры с министром спорта РФ Павлом Колобковым. 11 октября прошлого года тема обсуждалась и на совещании с членами кабмина, тогда глава государства потребовал исключить любые задержки при подготовке к этому важному международному событию. А в феврале 2018 года он провел отдельное совещание о подготовке к Универсиаде в самом Красноярске.
Президент тогда отметил, что главной целью Универсиады является объединение молодых атлетов из разных стран под флагом взаимного уважения, дружбы и честной борьбы. Наряду с соблюдением сроков строительства, неоднократно обсуждалось и наследие Универсиады. Так, Путин уже поддержал идею создания на базе спортивных объектов, построенных в Красноярске, школы олимпийского резерва.
Церемония открытия
Официальная церемония открытия Универсиады состоится 2 марта, но на ней смогут присутствовать только участники соревнований, делегаты FISU и партнеры Универсиады. Церемонию планируют посетить президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и руководители других спортивных федераций. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах направит видеоприветствие участникам Универсиады. Флаг России на параде спортсменов понесет двукратный чемпион мира по сноуборду и уроженец Красноярска Дмитрий Логинов.
3 марта пройдет повторная церемония для болельщиков, единственным отличием которой станет отсутствие парада спортсменов. Все билеты на это мероприятие уже раскуплены. Режиссером-постановщиком церемоний является российский тренер и хореограф, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.
Объекты Универсиады
Организаторы предстоящих Игр задействовали существующую в регионе инфраструктуру, а некоторые спортивные объекты были возведены специально к Универсиаде. Соревнования по горнолыжному спорту пройдут во всесезонном парке спорта и отдыха "Бобровый лог", который функционирует с 2006 года. К Студенческим играм здесь был построен новый спортивно-тренерский блок, расширены трассы, установлена система видеотрансляции и вертолетная площадка для медицинского транспорта.
Кластер "Сопка" примет соревнования по сноуборду и фристайлу. Помимо трасс для данных видов спорта, он включает в себя хафпайп комплекс. Кластер "Радуга" расположен рядом с "Сопкой", вместе они образуют спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта". В "Радуге" пройдут соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию на лыжах.
Дворец спорта им. Ивана Ярыгина работает с 1981 года и чаще всего принимал турниры по борьбе, спортивной гимнастике и танцам. К Играм объект был реконструирован, во дворце спорта установили новое ледовое покрытие, сохранив его многофункциональность. На Универсиаде здесь пройдут соревнования по керлингу.
Стадион "Енисей" для соревнований по хоккею с мячом был практически заново отстроен на том же месте, где в 1971 году была открыта одноименная арена. Новый стадион вмещает в себя ледовую арену, на которой могут присутствовать до 5 тысяч зрителей, а также целый комплекс служебных помещений, таких как медицинский блок и блок физической подготовки. Турниры по хоккею с шайбой примут крытые катки "Первомайский", "Кристалл-Арена" и "Арена-Север", причем на последней также пройдут соревнования по шорт-треку. Ледовые дворцы "Платинум-Арена Красноярск" и "Рассвет" примут соревнования по фигурному катанию.
Биатлонные гонки пройдут в многофункциональном комплексе "Академия биатлона", который был открыт в 2011 году. Перед Всемирными студенческими играми здесь были расширены трассы, оборудованы системы искусственного оснежения и освещения трасс, построены новые здания для судей.
Спортсмены из Непала и фигуристка в хиджабе
В Универсиаде примут участие спортсмены из 59 стран, при этом впервые на зимние Студенческие игры приехали представители Непала, ОАЭ и Филиппин. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) представит 24-летняя Захра Лари - единственная фигуристка в истории, катающаяся в хиджабе. Всего в Красноярск приедут около 3 тысяч спортсменов.
Сборную России на Универсиаде представят 296 человек, в их числе двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, чемпион мира по фристайлу Максим Буров, многократный чемпион мира среди юниоров биатлонист Эдуард Латыпов, призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин.
Российская команда стала победителем медального зачета прошлой Универсиады, которая прошла в Казахстане в 2017 году. Россияне завоевали 71 медаль - 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. На домашних Играх сборная России намерена превзойти прошлое достижение.
В проведении Студенческих игр в Красноярске будут задействованы около 5 тысяч волонтеров. Посмотреть соревнования с трибун смогут около 600 тысяч болельщиков.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.