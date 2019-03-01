Квартальнов: ХК "Локомотив" нужно подумать над частыми проигрышами в третьих периодах

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Хоккеистам "Локомотива" нужно подумать над тем, что команда часто уступает в третьих периодах матчей. Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Дмитрий Квартальнов.

В пятницу "Локомотив" уступил "Сочи" в овертайме со счетом 2:3, позволив в третьем периоде сопернику сравнять счет. Счет в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал 2-1 в пользу железнодорожников. В нынешней серии "Локомотив" в первом матче также позволил "Сочи" сравнять счет в третьем периоде.

"Не совсем много было энергии в этой игре. Нам давались первые два периода, но есть закономерность - мы много проиграли третьих периодов, надо будет подумать над этим, - сказал Квартальнов. - К сожалению, пропустили гол в овертайме в первой смене, это печально. Команда играла с очень хорошим соперником, поэтому немножко не справлялась".

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов не стал говорить, что автор дубля Андрей Алтыбармакян выходит на лидерские позиции в команде. "У нас есть много других ребят, кто может повести за собой. То, что он проявил характер - это правда, я уже отметил", - подчеркнул он.

Следующий матч команд пройдет в Сочи 3 марта.