Четырьмя матчами в субботу продолжится 18-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 марта. Первый после зимней паузы тур Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя встречами. В стартовой встрече тура "Оренбург" на своем поле уступил махачкалинскому "Анжи" со счетом 0:1.

В первом субботнем матче екатеринбургский "Урал" на "Екатеринбург-Арене" примет лидера чемпионата петербургский "Зенит". Встреча, главным арбитром которой назначен Виталий Мешков из Дмитрова, начнется в 11:30 мск. Обе команды ушли на перерыв, проиграв в последних двух матчах чемпионата. Во встрече первого круга между "Зенитом" и "Уралом" петербургская команда одержала крупную победу со счетом 4:1.

Клубы провели между собой 16 матчей во всех турнирах, при этом "Урал" не одержал ни одной победы (14 поражений и две ничьи). В 10 из последних 11 игр "Зенит" забивает по два и более мяча. Екатеринбургская команда не проигрывала на своем поле в семи встречах чемпионата. В отличие от "Урала", "Зенит" после паузы в первенстве уже провел два матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" (0:1, 3:1).

В зимнее трансферное окно петербургский клуб продал во французский "Пари Сен-Жермен" полузащитника Леандро Паредеса за €40 млн. Средства, которые появились у "Зенита" после продажи 24-летнего полузащитника, были реализованы на покупку трех футболистов. Состав клуба с берегов Невы пополнили колумбийский полузащитник "Боки Хуниорс" Вилмар Барриос (€15 млн - по данным портала Transfermarkt), иранский нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун (€12 млн) и защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий (€10 млн). Все новички сразу вошли в основной состав "Зенита", а Азмун в последнем матче Лиги Европы против "Фенербахче" (3:1) забил два гола и отдал голевую передачу.

"Урал" в межсезонье усилился полузащитником Анатолием Катричем, выступавшим за "Краснодар", а также защитниками Денисом Поляковым, представлявшим белорусский "БАТЭ", и одноклубником Катрича Стефаном Страннбергом. Норвежец перешел в екатеринбургский клуб на правах аренды.

Из-за травм "Зениту" в предстоящей игре не помогут защитник Эмануэль Маммана и полузащитник Кристиан Нобоа. Под вопросом участие в матче полузащитников Олега Шатова, Клаудио Маркизио, Далера Кузяева и Александра Ерохина. В составе хозяев из-за дисквалификации встречу пропустит нападающий Владимир Ильин. По состоянию здоровья участия в игре не примет полузащитник Роман Емельянов.

"Арсенал" и ЦСКА сыграют в Грозном

Встреча между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет в Грозном на "Ахмат-Арене", так как комиссия РПЛ не разрешила проводить матчи на стадионе в Туле из-за плохого состояния газона. В игре первого круга между этими командами москвичи одержали крупную победу со счетом 3:0, один из мячей забил лучший бомбардир чемпионата Федор Чалов (9 голов). Всего клубы встречались друг с другом семь раз, армейцы выиграли шесть матчей, а единственная победа "Арсенала" состоялась в прошлом году в Туле.

В сезоне-2014/15 команды проводили матч на малой спортивной арене "Локомотив", что тоже произошло из-за качества газона в Туле. Та встреча завершилась победой армейцев - 4:1. Главный на тот момент тренер туляков Дмитрий Аленичев отказался выставлять основной состав из-за того, что комиссия запретила проводить игру в Туле.

ЦСКА походит к матчу на третьем месте в турнирной таблице. После 17 игр в активе армейцев 30 очков. Красно- синие перед паузой не проигрывали на протяжении пяти встреч в чемпионате. "Арсенал" после 17 матчей набрал 20 очков и занимает 11-е место.

В межсезонье состав ЦСКА пополнил защитник Игорь Дивеев. Покинули армейскую команду полузащитники Хетаг Хосонов, Иван Олейников и Александр Макаров, а также нападающий Тимур Жамалетдинов. "Арсенал" усилился защитником Максимом Володько.

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев принадлежит ЦСКА, но по условиям арендного соглашения сможет помочь тульской команде в предстоящем матче. А вот хавбек туляков Михаил Александров из-за травмы не сыграет. Армейцам по состоянию здоровья не помогут полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев, а также защитник Виктор Васин.

Главным арбитром матча назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова. Встреча начнется в 14:00 мск.

Чемпион постарается не отпустить конкурентов

Действующий чемпион России московский "Локомотив" после 17 матчей набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 баллов. В первой после перерыва встрече железнодорожники примут самарские "Крылья Советов". Матч пройдет на "РЖД- Арене" и начнется в 16:30 мск. Главным судьей назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

"Крылья Советов" по ходу первого круга возглавил Миодраг Божович, в сезоне-2014/2015 тренировавший "Локомотив".

Железнодорожники после ухода генерального директора Ильи Геркуса и появления на этом посту Василия Кикнадзе в текущее зимнее трансферное окно себя особо не проявил. Все операции команды уместились в арендных соглашениях - у грузинского "Рустави" был взят полузащитник Хвича Кварацхелия, а покинули команду нападающий Игорь Портнягин, полузащитник Алан Касаев и защитник Тимофей Маргасов.

"Крылья Советов" арендовали полузащитников Мохаммеда Рабиу, Жано Ананидзе, Артема Тимофеева и защитника Романа Шишкина. Также были приобретены Александр Самедов и хавбек "Чертаново" Антон Зиньковский.

Встреча первого круга между этими командами закончилась гостевой победой "Локомотива" со счетом 1:0. Всего железнодорожники и самарцы провели 50 матчей во всех турнирах - 29 побед у "Локомотива", 10 ничьих, 11 побед у "Крыльев Советов". Из-за дисквалификаций предстоящем матче не сыграют нападающий самарской команды Сергей Корниленко и полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. Из-за травмы гостям не поможет Борис Ротенберг.

"Рубин" попробует приблизиться к зоне еврокубков

Казанский "Рубин" после 17 игр занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от пятой строчки, которая по итогам сезона дает право выступить в Лиге Европы, на три очка. Казанцы не сумеют принять участие в турнирах по эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за отстранения на один сезон. В заключительном матче субботы "Рубин" примет грозненский "Ахмат", который имеет в своем активе 23 очка и находится на восьмом месте.

В первом круге в игре между этими командами была зафиксирована ничья (1:1). Всего команды встречались 23 раза и одержали по семь побед при девяти ничьих. Из-за травм "Ахмату" не помогут защитники Зара Нижич и Анхель Вилькер, а также полузащитник Михаил Гащенков.

Встреча начнется в 19:00 мск. Главным арбитром назначен Владимир Москалев из Воронежа.