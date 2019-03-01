Медали в толкании ядра, беге и пятиборье разыграли в первый день ЧЕ по легкой атлетике

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Три комплекта наград - в толкании ядра у мужчин, а также беге на 3000 м и пятиборье у женщин - были разыграны в первый день зимнего чемпионата Европы в помещении. Соревнования проходят в Глазго (Великобритания).

Победителем в толкании ядра стал представитель Польши Михал Харатык. Он показал результат 21,65 м. Второе место занял немец Давид Шторль (21,54), третье - чех Томаш Станек (21,25). 27-летний россиянин Максим Афонин не смог пробиться в финал, бросив снаряд на 20,30 м и уступив португальцу Франсишку Белу (20,31) всего один сантиметр.

По итогам соревнований в женском пятиборье лучшей стала британка Катарина Джонсон-Томпсон, набравшая 4983 балла. Второе место заняла ее соотечественница Ниам Эмерсон (4731). Замкнула тройку призеров француженка Солен Ндама (4723). Россиянки в этом виде участие не принимали.

Заключительным стартом дня стал забег на 3000 м среди женщин. На дистанции первенствовала еще одна представительница Великобритании Лора Мьюр, преодолевшая ее за 8 минут 30,61 секунды и установившая рекорд зимних чемпионатов Европы. Второй пришла немка Констанция Клостерхальфен (8:34,06). Британка Мелисса Кортни (8:38,22) стала третьей с личным рекордом.

По итогам первого дня первое место в неофициальном командном зачете занимает сборная Великобритании (2-1-1). На второй строчке расположилась команда Польши (1-0-0). Замыкает тройку сборная Германии (0-2-0).