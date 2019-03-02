Авиакомпания Lufthansa едва не оставила российского прыгуна Горохова без шестов на ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Проблемы с доставкой багажа на место назначения, возникшие у российского прыгуна Георгия Горохова во время перелета на чемпионат Европы в Глазго самолетами немецкой авиакомпании Lufthansa, едва не оставили спортсмена без шестов на главном старте зимнего сезона. Об этом Горохов рассказал ТАСС.

"Я летел в четверг в Глазго из Москвы через Франкфурт- на-Майне на Lufthansa с трехчасовой пересадкой. Свои шесты сдал в багаж в Москве, а получить их должен был в Глазго. Перед этим специально уточнил у представителей авиакомпании, не будет ли проблем с доставкой моего багажа. Они меня заверили, что все будет в порядке", - сказал Горохов.

"Сам прилетел в Глазго, а шесты мои где-то затерялись в пути. Эта неприятность отняла у меня немало нервов. Шесты мне вернули только в день старта, когда я был непосредственно уже на разминке перед квалификацией", - добавил собеседник агентства.

В квалификационном турнире Горохов, выступавший в нейтральном статусе, сумел повторить свой личный рекорд (5,70 м) и пробиться в финал, который состоится вечером 2 марта.