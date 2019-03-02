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Зимний ЧЕ по легкой атлетике-2019

Авиакомпания Lufthansa едва не оставила российского прыгуна Горохова без шестов на ЧЕ

Инвентарь доставили спортсмену незадолго до начала квалификационного старта, когда сам атлет уже находился на разминке
Георгий Горохов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Георгий Горохов
© Александр Щербак/ТАСС

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Проблемы с доставкой багажа на место назначения, возникшие у российского прыгуна Георгия Горохова во время перелета на чемпионат Европы в Глазго самолетами немецкой авиакомпании Lufthansa, едва не оставили спортсмена без шестов на главном старте зимнего сезона. Об этом Горохов рассказал ТАСС.

"Я летел в четверг в Глазго из Москвы через Франкфурт- на-Майне на Lufthansa с трехчасовой пересадкой. Свои шесты сдал в багаж в Москве, а получить их должен был в Глазго. Перед этим специально уточнил у представителей авиакомпании, не будет ли проблем с доставкой моего багажа. Они меня заверили, что все будет в порядке", - сказал Горохов.

"Сам прилетел в Глазго, а шесты мои где-то затерялись в пути. Эта неприятность отняла у меня немало нервов. Шесты мне вернули только в день старта, когда я был непосредственно уже на разминке перед квалификацией", - добавил собеседник агентства.

В квалификационном турнире Горохов, выступавший в нейтральном статусе, сумел повторить свой личный рекорд (5,70 м) и пробиться в финал, который состоится вечером 2 марта.

Теги
Зимний ЧЕ по легкой атлетике-2019
Зимний ЧЕ по легкой атлетике-2019
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