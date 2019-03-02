Мэр Красноярска: теплая погода не скажется на работе объектов зимней Универсиады

По данным Гидрометцентра, плюсовая температура будет сохраняться и в течение следующей недели. К примеру, днем 5 марта в Красноярске столбик термометра поднимется до семи градусов тепла.

"Такая погода для нас стала неожиданностью, но есть в этом и своя прелесть - напоминает о лете. Однако, с точки зрения организации, это усложнило подготовку. Снег нужен только на объектах - "Бобровый лог", "Сопка", Академия биатлона и "Радуга", там работают очень хорошие системы оснежения, поэтому проблем никаких, а остальные объекты у нас крытые", - сказал Еремин.

Генеральный директор фанпарка "Бобровый лог", где во время Универсиады пройдут соревнования по горнолыжному спорту, Елена Гаврилова рассказала ТАСС, что подготовка снега на трассах началась еще в ноябре прошлого 2018 года года. "На трассах сейчас достаточное количество снежного покрытия, "подушка" составляет в среднем 60-80 см, местами она превышает 1 м. Полотно трасс полностью смоделировано и подготовлено специальной техникой, это доводит снег до благоприятного состояния для спортивных соревнований", - рассказала Гаврилова.

Студенческие игры официально будут открыты 2 марта, а завершаться 12 марта. На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Генеральный партнер игр - компания "Норникель".