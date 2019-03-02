Шайба Задорова не помогла "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

ТАСС, 2 марта. "Сан-Хосе" со счетом 4:3 обыграл "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен (5-я и 40-я минуты), Тимо Майер (23) и Джо Павелски (53). В составе "Колорадо" шайбы на счету российского защитника Никиты Задорова (25), Микко Рантанена (51) и Самуэля Жирара (54). В текущем сезоне 23-летний Задоров набрал 11 очков (7 голов + 4 передачи).

В турнирной таблице Западной конференции "Сан-Хосе" располагается на второй строчке, набрав в 65 матчах 84 очка, "Колорадо" идет на девятом месте, в активе клуба 68 очков в 65 матчах. В следующем матче "Сан-Хосе" примет на своей арене "Чикаго" 4 марта, а "Колорадо" в этот же день в гостях встретится с "Анахаймом".

В другом матче игрового дня "Каролина" дома обыграла "Сент-Луис" со счетом 5:2, в составе хозяев голом отметился 18-летний россиянин Андрей Свечников, в сезоне на его счету 29 (14+15) очков.

Результаты других матчей игрового дня: