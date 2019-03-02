СМИ: лондонский "Арсенал" готов предложить €5 млн за 17-летнего бразильского футболиста

ТАСС, 2 марта. Английский "Арсенал" готов предложить клубу четвертого дивизиона чемпионата Бразилии "Итуано" €5 млн за 17-летнего бразильского нападающего Габриэля Мартинелли. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

По информации источника, предложенной суммы может быть недостаточно, бразильский клуб может потребовать €10 млн.

Также сообщается, что на Мартинелли претендуют бразильские клубы "Крузейро", "Фламенго", "Палмейрас" и "Сантос", а также английские "Уотфорд", "Лидс", и "Мидлсбро".

В текущем розыгрыше чемпионата Англии "Арсенал" занимает четвертую строчку в таблице, уступая лидеру чемпионата, "Ливерпулю", 13 очков.