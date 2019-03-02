Курри считает, что "Словану" нужно сохранить место в КХЛ на следующий сезон

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Братиславскому "Словану" следует продолжить выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер финского "Йокерита", член совета директоров КХЛ Яри Курри.

"Я не знаю, что будет в этом году. Каждый год происходят аналогичные ситуации, клубы не могут найти решение финансовых проблем. Я думаю, что "Словану" нужно остаться в лиге, потому что Словакия - хоккейная страна, а Братислава - великолепный хоккейный город. Конечно, я хочу, чтобы "Слован" остался в КХЛ", - отметил Курри.

Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из лиги были исключены "Лада" и "Югра". Рейтинг КХЛ формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ- индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка.

В завершившемся регулярном чемпионате "Слован" стал первой командой в истории лиги, которая закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб - минус 112. Последние игры команда проводила, играя в три пятерки, а 20 февраля на матч с "Йокеритом" (1:7) в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли.

"Слован’ выступает в КХЛ с сезона-2012/13. За семь сезонов команда дважды выходила в плей-офф, где не сумела выиграть ни одного матча.