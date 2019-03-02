Глава Австрийского лыжного союза утверждает, что в допинг-скандале замешаны атлеты из ФРГ

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрёкснадель утверждает, что в допинг-скандале, который разгорелся на чемпионате мира по лыжным видам спорта, замешаны и немецкие спортсмены. Об этом он заявил газете Bild.

Шрёкснадель отметил, что сведения получил от криминальной полиции. "Один следователь сказал мне, что замешаны и немецкие спортсмены, и что инцидент имеет международную историю", - сообщил функционер. "Больше я ничего на этот счет не могу сказать, вы должны спросить у полиции", - заявил он изданию.