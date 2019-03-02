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Глава Австрийского лыжного союза утверждает, что в допинг-скандале замешаны атлеты из ФРГ

Петер Шрёкснадель отметил, что сведения получил от криминальной полиции

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрёкснадель утверждает, что в допинг-скандале, который разгорелся на чемпионате мира по лыжным видам спорта, замешаны и немецкие спортсмены. Об этом он заявил газете Bild.

Шрёкснадель отметил, что сведения получил от криминальной полиции. "Один следователь сказал мне, что замешаны и немецкие спортсмены, и что инцидент имеет международную историю", - сообщил функционер. "Больше я ничего на этот счет не могу сказать, вы должны спросить у полиции", - заявил он изданию.

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Ранее глава Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хёрман выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что обыски, которые провели 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии, не касались немецких спортсменов.

Стражи порядка двух стран раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержали девять человек, среди которых лыжники - эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, Алексей Полторанин из Казахстана и австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке. В Австрии также были взяты под стражу два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков задержаны на территории Германии.

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ДопингЧемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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