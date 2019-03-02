Старший вице-президент "Норникеля": Красноярск превратился в центр мирового спорта

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Красноярск, принимающий Всемирную зимнюю Универсиаду, превратился в центр мирового спорта. Такое мнение высказал журналистам старший вице-президент "Норникеля" Александр Грубман.

Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. "Норникель" выступает генеральным партнером соревнований.

"Сейчас видно, что это практически центр мирового спорта. Отличные спортивные арены, где с большим удовольствием будут соревноваться спортсмены. Но самое главное - это преодоление культурных барьеров", - сказал Грубман.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.