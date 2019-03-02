FISU рассчитывает, что хоккей с мячом будет представлен в программе Универсиады-2023

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Международная федерация университетского спорта (FISU) рассчитывает, что хоккей с мячом будет представлен в программе зимней Универсиады 2023 года. Об этом журналистам заявил технический делегат FISU по бенди Тор Соренсен.

На соревнованиях в Красноярске хоккей с мячом представлен впервые в истории Универсиад - как демонстрационный вид спорта. На Универсиаде 2021 года бенди не войдет в число обязательных видов.

"Любые международные соревнования очень важны для развития и будущего хоккея с мячом. Цель на будущее - продолжить участие хоккея с мячом в зимних Универсиадах, мы хотим, чтобы бенди был представлен на Универсиаде 2023 года. Это еще не решенный вопрос, но мы этого добиваемся", - заявил Соренсен.

"В 2020 году бенди будет включен в программу юношеских Олимпийских игр, и мы надеемся на включение бенди в программу Олимпиады 2026 года, чтобы начиная с 2030 года хоккей с мячом был в программе Игр. Когда бенди будет включен в постоянную программу Олимпиад, различные национальные федерации получат гораздо более серьезное финансирование, статус вида спорта повысится", - добавил он.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.