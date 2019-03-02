Технический делегат FIS по сноуборду назвал "Сопку" лучшим объектом в истории Универсиад

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Кластер "Сопка", который принимает соревнования по фристайлу и сноуборду Всемирных студенческих игр в Красноярске, является лучшим объектом в истории Универсиад. Такое мнение журналистам высказал технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) по сноуборду Лукас Лигоцки.

"Я был здесь на тестовых мероприятиях в декабре, уже тогда был задан очень высокий уровень, но в данный момент все еще лучше, чем было тогда. То, что мы видим здесь, позволяет сказать, что "Сопка" - лучший объект, который когда-либо был до этого на Универсиадах, - сообщил Лигоцки. - Очень приятно работать в команде с волонтерами, судейскими бригадами - профессионалами такого высокого уровня. Сегодня здесь прошли квалификационные заезды по сноуборд-кроссу среди мужчин и девушек, все прошло гладко, в четкой координации между судейской бригадой и другими службами".

"Для того, чтобы здесь проходили этапы Кубка мира, объект должен пройти определенные инспекции и согласования, но что касается континентальных первенств, то все требования уже соблюдены. Это действительно хороший кластер, в мире редко встречается такой компактный и хороший объект, он отлично подойдет для проведения чемпионатов мира для юниоров. Основное пожелание - поддерживайте такой же высокий уровень трасс для хафпайпа, сноуборд-кросса, слоупстайла, в этом случае объект станет отличным центром подготовки спортсменов", - добавил специалист.

Универсиада завершится 12 марта.