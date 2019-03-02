Делегат FISU назвал кластер "Сопка" в Красноярске "большим наследием" Универсиады

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Кластер "Сопка", на котором пройдут соревнования по сноуборду и фристайлу Всемирных студенческих игр в Красноярске, позволит в будущем поставить на поток воспитание профессиональных спортсменов. Такое мнение журналистам высказал технический делегат Международной федерации университетского спорта (FISU) по сноуборду Пер Орло Сундеквист.

"Сопка" - это прекрасное место, я был здесь много раз, принимал участие во многих инспекциях, и сейчас готов подтвердить, что это лучший объект для проведения таких соревнований. Для создания такого объекта требуется много денег, но если вы выделяете средства на спорт, то потом они будут возвращаться. Важно отметить и ценность имиджа, то, что сейчас сделано к Универсиаде и Олимпийским играм в Сочи, вернется. "Сопка" - это большое наследие для всей страны", - отметил Сундеквист.

"Есть небольшой вопрос, который мы обсудим с коллегами из Международной федерации лыжного спорта (FIS), касаемый наклонов и вертикальных подъемов, важно понимать, что это объект мирового уровня, на котором могут проводиться соревнования по хафпайпу, могулу, параллельному и гигантскому параллельному слалому. Объект хорошо освещен, это очень важно для подготовки спортсменов, зимой в Красноярске рано темнеет, а хорошее световое обеспечение позволяет продлить тренировочное время и делает "Сопку" отличной площадкой для взращивания талантов с самых малых лет до профессионалов", - добавил делегат FISU.

Специалист отметил, что Всемирные студенческие игры являются значимым событием для спортивного сообщества. "Универсиада - это очень важные соревнования как для FISU, так и для FIS. Философия Универсиады и Олимпийских игр отличаются, сюда приезжают соревноваться студенты, а на Олимпиадах нации работают на очень серьезном уровне, все очень-очень серьезно, не прослеживается общей дружной атмосферы. Здесь мы видим более легкую атмосферу, атмосферу радости, студенческого общения, это должно оттенять всю серьезность соревнований", - заключил Сундеквист.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.