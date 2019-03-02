Командный ЧМ станет одним из самых важных турниров в сезоне для шахматиста Карякина

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Командный чемпионат мира по шахматам станет одним из самых важных турниров в сезоне для российского гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом он заявил ТАСС.

Командный чемпионат мира пройдет в Астане с 4 по 15 марта. Сильнейшую команду мира буду выявлять сборные России, Китая, США, Азербайджана, Ирана, Англии, Польши, Индии, Казахстана и Египта.

"Командный чемпионат мира, который стартует в Астане, - это, безусловно, один из важнейших для меня турниров в этом сезоне, - сказал Карякин. - Выступать за сборную России - это ответственность, но и почет. Я буду выступать на первой доске - команда доверила мне эту честь, а значит предстоят сражения с самыми сильными соперниками. Постараюсь показать все, на что я способен".

Помимо Карякина, на чемпионате мира сборную России представят Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев.