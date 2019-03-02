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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжники Устюгов и Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде

Россию в гонке будут представлять Денис Спицов, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Евгений Белов
Сергей Устюгов EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и многократный олимпийский призер Александр Большунов пропустят марафон на чемпионате мира в Зефельде. Об этом ТАСС сообщили в национальной команде России.

Россию в гонке на 50 км свободным стилем, которая в воскресенье закроет соревновательную программу турнира, будут представлять Денис Спицов, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Евгений Белов.

Российская лыжная команда на чемпионате мира в Зефельде завоевала семь медалей (четыре серебряные и три бронзовые). В медальном зачете россияне занимают пятое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 19 наград (10-4-5).

На чемпионате мира в Зефельде лыжникам осталось провести две гонки. В субботу женщины проведут гонку с общего старта свободным стилем на 30 км.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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