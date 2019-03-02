{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гол Азмуна принес "Зениту" победу над "Уралом" в матче РПЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга
Футболисты "Урала" Сергей Брызгалов и "Зенита" Сердар Азмун Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Футболисты "Урала" Сергей Брызгалов и "Зенита" Сердар Азмун
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене", на трибунах присутствовало 20 365 зрителей.

Единственный мяч забил Сердар Азмун (43-я минута). Иранский нападающий провел за клуб третий матч, в его активе три забитых мяча и одна голевая передача.

24-летний Азмун стал игроком "Зенита" в феврале. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" форвард забил два мяча и отдал результативную передачу, петербургский клуб, выиграв по сумме двух матчей (0:1, 3:1), прошел в 1/8 финала турнира.

"Урал" (до 2002 года "Уралмаш") и "Зенит" сыграли между собой в 17-й раз во всех турнирах, петербургский клуб одержал 15-ю победу, "Урал" не побеждал ни разу. Перед встречей оба клуба имели двухматчевую серию поражений в чемпионате России.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 37 очков в 18 матчах. "Урал" находится на девятом месте, в активе команды 22 очка в 18 встречах. В следующем матче "Зенит" дома сыграет с "Уфой" 10 марта, днем позже "Урал" на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18121528-1737
2Краснодар17103431-1333
3ЦСКА1786323-830
4Спартак1784522-1728
5Локомотив1784523-1728
6Рубин17510217-1425
7Ростов1766514-1124
8Ахмат1765615-1723
9Урал1864818-2922
10Оренбург1764717-1622
11Арсенал1755723-2520
12Динамо1748516-1320
13Анжи18531010-2518
14Крылья Советов1652910-2217
15Уфа1737712-1816
16Енисей17241111-2810
Теги
Российский футбол
Организация RCC примет решение по Александру Емельяненко по итогам суда
1 марта спортсмен был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия
Читать полностью