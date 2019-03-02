Гол Азмуна принес "Зениту" победу над "Уралом" в матче РПЛ

ТАСС, 2 марта. Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене", на трибунах присутствовало 20 365 зрителей.
Единственный мяч забил Сердар Азмун (43-я минута). Иранский нападающий провел за клуб третий матч, в его активе три забитых мяча и одна голевая передача.
24-летний Азмун стал игроком "Зенита" в феврале. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" форвард забил два мяча и отдал результативную передачу, петербургский клуб, выиграв по сумме двух матчей (0:1, 3:1), прошел в 1/8 финала турнира.
"Урал" (до 2002 года "Уралмаш") и "Зенит" сыграли между собой в 17-й раз во всех турнирах, петербургский клуб одержал 15-ю победу, "Урал" не побеждал ни разу. Перед встречей оба клуба имели двухматчевую серию поражений в чемпионате России.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 37 очков в 18 матчах. "Урал" находится на девятом месте, в активе команды 22 очка в 18 встречах. В следующем матче "Зенит" дома сыграет с "Уфой" 10 марта, днем позже "Урал" на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|17
|10
|3
|4
|31-13
|33
|3
|ЦСКА
|17
|8
|6
|3
|23-8
|30
|4
|Спартак
|17
|8
|4
|5
|22-17
|28
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|23-17
|28
|6
|Рубин
|17
|5
|10
|2
|17-14
|25
|7
|Ростов
|17
|6
|6
|5
|14-11
|24
|8
|Ахмат
|17
|6
|5
|6
|15-17
|23
|9
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|10
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|11
|Арсенал
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|12
|Динамо
|17
|4
|8
|5
|16-13
|20
|13
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|14
|Крылья Советов
|16
|5
|2
|9
|10-22
|17
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|12-18
|16
|16
|Енисей
|17
|2
|4
|11
|11-28
|10