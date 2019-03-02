Чемпион мира штангист Окулов в январе стал одним из самых тестируемых РУСАДА спортсменов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира по тяжелой атлетике 2018 года в весовой категории до 89 кг россиянин Артем Окулов в январе стал одним из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, Окулов и еще два российских атлета трижды проверялись на допинг в первый месяц года.

Офицеры допинг-контроля также трижды проверяли в январе лыжника Андрея Феллера и легкоатлета Сергея Дубровского.

Окулов перенес операцию на колене и вынужден будет пропустить апрельский чемпионат Европы в грузинском Батуми. Как ранее сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский, спортсмен выступал с болью в колене на чемпионате мира в Ашхабаде, где стал первым. Окулов не успевает восстановиться после операции, поэтому не выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Батуми с 6 по 13 апреля.