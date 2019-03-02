Организация RCC примет решение по Александру Емельяненко по итогам суда

ТАСС, 2 марта. Исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко сообщил ТАСС, что примет решение о том, состоится ли бой Александра Емельяненко в рамках промоушена, по итогам официального судебного решения.

1 марта Емельяненко был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщалось, что 37-летний спортсмен скрылся с места происшествия.

"Мы дождемся официального судебного решения, и только после этого будет понимание, состоится бой Александра на следующем турнире или нет. Пока мы можем опираться только на видео в интернете и новости, но для нас важно принять объективное решение", - сказал Клименко.