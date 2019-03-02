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Организация RCC примет решение по Александру Емельяненко по итогам суда

1 марта спортсмен был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия
Александр Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко сообщил ТАСС, что примет решение о том, состоится ли бой Александра Емельяненко в рамках промоушена, по итогам официального судебного решения.

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1 марта Емельяненко был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщалось, что 37-летний спортсмен скрылся с места происшествия.

"Мы дождемся официального судебного решения, и только после этого будет понимание, состоится бой Александра на следующем турнире или нет. Пока мы можем опираться только на видео в интернете и новости, но для нас важно принять объективное решение", - сказал Клименко.

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