Путин прибыл в Красноярск, где посетит церемонию открытия и соревнования Универсиады

"Президент будет находиться в Красноярске [2-3 марта], он посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады", - рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что в субботу глава государства также встретится с членами исполнительного комитета FISU.

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит в субботу и воскресенье церемонию открытия Универсиады, пообщается со спортсменами и побывает на соревнованиях.

Как отметили в пресс-службе Кремля, 3 марта глава государства побывает в деревне Универсиады и пообщается там со спортсменами. "Также планируется, что президент посетит одно из спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Путин внимательно следил за подготовкой Красноярска к Универсиаде. 11 февраля он обсуждал готовность города и спортивной инфраструктуры с министром спорта РФ Павлом Колобковым. 11 октября прошлого года тема обсуждалась и на совещании с членами кабмина, тогда глава государства потребовал исключить любые задержки при подготовке к этому важному международному событию. А в феврале 2018 года он провел отдельное совещание о подготовке к Универсиаде в самом Красноярске.

Президент тогда отметил, что главной целью Универсиады является объединение молодых атлетов из разных стран под флагом взаимного уважения, дружбы и честной борьбы. Наряду с соблюдением сроков строительства, неоднократно обсуждалось и наследие Универсиады. Так, Путин уже поддержал идею создания на базе спортивных объектов, построенных в Красноярске, школы олимпийского резерва.

Зимние Всемирные студенческие игры открываются в субботу в Красноярске, впервые в истории зимняя Универсиада пройдет в России. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

XXIX Игры пройдут с 2 по 12 марта, предварительные соревнования стартовали уже в пятницу, а первые медали будут вручены 3 марта. В Красноярске впервые в истории Универсиад будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом.

Также здесь пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Самыми медалеемкими видами Игр станут лыжные гонки и фристайл, где разыграют по 11 комплектов наград.

Официальная церемония открытия Универсиады состоится 2 марта, но на ней смогут присутствовать только участники соревнований, делегаты FISU и партнеры Универсиады. Церемонию планируют посетить президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и руководители других спортивных федераций. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах направит видеоприветствие участникам Универсиады. Флаг России на параде спортсменов понесет двукратный чемпион мира по сноуборду и уроженец Красноярска Дмитрий Логинов.

3 марта пройдет повторная церемония для болельщиков, единственным отличием которой станет отсутствие парада спортсменов. Все билеты на это мероприятие уже раскуплены. Режиссером-постановщиком церемоний является российский тренер и хореограф, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.