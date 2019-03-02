Иванов: "Урал" смог навязать борьбу "Зениту" в матче РПЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" сумел навязять борьбу лидеру чемпионата России петербургскому "Зениту" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением поделился с ТАСС по телефону президент "Урала" Григорий Иванов.

В субботу "Урал" уступил дома "Зениту" со счетом 0:1. Команды проводят первый тур после зимнего перерыва.

"Считаю, что игра была равная, не уступали "Зениту" ни в чем, но те использовали стандарт, а мы не смогли. Все-таки "Зенит" - лидер чемпионата, но "Урал" смотрелся достойно, все ребята старались, выкладывались по полной, хотя проигрывать, конечно, обидно. Считаю, что сборы прошли продуктивно, футболисты ждали первого матча после возобновления чемпионата и смогли навязать борьбу "Зениту", в следующих матчах продолжим показывать хороший футбол. Хотел бы отметить работников стадиона, которые смогли подготовить газон к чемпионату, и на нашей арене, и на "СКБ-Банк Арене" замечательное поле", - сказал президент екатеринбургского клуба.

После 18 матчей "Урал" расположился на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 22 очка. Следующий матч чемпионата команда проведет 11 марта в гостях против грозненского "Ахмата".