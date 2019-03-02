Лыжница Йохауг завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира в Австрии

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла первое место в гонке с общего старта свободным стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

Йохауг преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 26,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Ингвильд Эстберг (отставание - 36,8 секунды), третьей стала шведка Фрида Карлссон (+44,0). Россиянка Анастасия Седова заняла 14-е место (+4.40,5), Анна Нечаевская - 17-е (+5.21,0), Елена Соболева - 27-е (+7.53,2), Мария Истомина - 29-е (+8.18,0). Обладательница двух бронзовых наград текущего чемпионата мира россиянка Наталья Непряева не принимала участие в гонке из-за усталости.

В 2016 году Йохауг не прошла допинг-тест, спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года, из-за чего пропустила Олимпиаду-2018; норвежка утверждала, что допинг попал в ее организм с мазью для губ. В этом сезоне 30-летняя Йохауг выиграла все дистанционные гонки, ранее на чемпионате мира в Зефельде норвежская лыжница завоевала две золотые награды в личных гонках (гонка на 10 км и скиатлон), а также серебро в эстафете. Всего в активе норвежки 10 золотых медалей на чемпионатах мира, помимо этого, Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете и обладательницей серебра и бронзы в личных гонках на Играх 2014 года в Сочи.

Российская лыжная команда на чемпионате мира в Зефельде завоевала семь медалей (четыре серебряные и три бронзовые). В медальном зачете россияне занимают пятое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 21 награду (11-5-5).

В заключительный день чемпионата мира в Зефельде, 3 марта, пройдет мужская гонка свободным стилем на 50 км (начало - 15:00 мск).