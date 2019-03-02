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Футбол в Англии

СМИ: FA расследует дело о незаконных выплатах "Челси" отцу футболиста Кристенсена

В течение четырех лет отец игрока получал по €13 тыс. в месяц, не выполняя прямых обязанностей в клубе

ТАСС, 2 марта. Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла расследование в отношении лондонского "Челси" после появления информации о незаконных платежах клуба Стену Кристенсену, отцу 22-летнего защитника команды Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В день перехода Андреаса Кристенсена в систему лондонской команды из датского клуба "Брондбю" "Челси" нанял Стена Кристенсена на должность скаута команды. В соглашении с клубом говорится, что отцу защитника "Челси" выплачивали €13 тыс. в месяц в течение четырех лет, окончательная сумма за этот период составила более €750 тыс. Однако, по информации источника, Стен Кристенсен продолжил работать тренером вратарей в "Брондбю", тем самым не выполняя функций скаута в "Челси".

Отмечается, что в Англии запрещены выплаты членам семей молодых футболистов. "Челси" может грозить наказание в виде запрета на подписание молодых игроков.

Андреас Кристенсен перешел в систему "Челси" 2012 году, за основную команду лондонцев он провел 59 матчей в разных турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Также датчанин на правах аренды выступал за "Боруссию" из Менхенгладбаха, проведя за немецкую команду 82 матча и забив 7 мячей.

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