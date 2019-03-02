Путин: Россия смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Россия смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году.

"Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво", - сказал он на встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта

Путин заверил, что в случае, если Федерация доверит проведение этих соревнований РФ, то для подготовки к ним создадут специальную программу.

Один из участников встречи спросил президента, в каком еще из множества красивых российских городов можно было бы провести подобные соревнования. "Мы подумаем", - с улыбкой ответил Путин, подчеркнув, что пока речь идет только о Екатеринбурге.

Путин отметил, как преобразился Красноярск в преддверии Универсиады, и заметил, что в Екатеринбурге тоже хорошо развита как промышленность, так и сфера образования. Присутствовавший на встрече губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что право провести Универсиаду-2023 "будет большим подарком к 300-летию города".

Президент поблагодарил Международную федерацию университетского спорта за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске.

"Почти шесть лет мы готовились к Универсиаде и всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку", - заявил он на встрече с членами исполкома Федерации.

Российский лидер отметил, что внимательно наблюдает за работой Федерации и за ее инициативами. В частности, он упомянул идеи "двойной карьеры" спортсменов и возможность проведения соревнований не только между национальными сборными, но и между сборными вузов. По мнению Путина, это будет повышать дух соревновательности на таких мероприятиях.

Российский лидер выразил уверенность, что Универсиада в Красноярске пройдет на высоком уровне и пожелал своим собеседникам приятно провести время на Играх. "Дух спорта, развития спорта очень важен для всех", - подчеркнул он.

В свою очередь представители исполкома Федерации поблагодарили Путина за поддержку, которую ей оказывает Россия. Они отметили высокий уровень подготовки города к соревнованиям, а также обратили внимание, что в РФ уже активно обсуждаются вопросы наследия Универсиады.

Во встрече приняли участие восемь представителей руководства исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) во главе с ее президентом Олегом Матыциным, а также представитель Международного олимпийского комитета на Универсиаде Шамиль Тарпищев и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Также на мероприятии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта России Павел Колобков, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернаторы Красноярского края и Свердловской области - Александр Усс и Евгений Куйвашев.

Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. Екатеринбург ранее выдвинул кандидатуру на проведение летней Универсиады 2023 года.