Вице-президент ХК "Металлург" опроверг информацию об эпидемии гриппа в команде

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" не больны гриппом. Об этом заявил вице-президент клуба Геннадий Величкин.

Ранее издание "Горобзор" объяснило неудачные выступления "Металлурга" в плей-офф КХЛ эпидемией гриппа в команде.

"Впервые слышу об эпидемии гриппа в команде. Спросите у СМИ, откуда взялась такая информация, никакой эпидемии в команде нет", - заявил Величкин.

"Металлург" уступает уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-2. Следующий матч пройдет 3 марта в Уфе.