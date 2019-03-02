Легкоатлетка Сидорова назвала желание спать единственной проблемой в квалификации на ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в прыжках с шестом Анжелика Сидорова успешно преодолела квалификационный раунд на чемпионате Европы в помещении в Глазго. Как сообщила сама спортсменка ТАСС, единственной проблемой в субботу для нее было желание спать.

Квалификационные соревнования в женских прыжках с шестом начались в 10 утра по Гринвичу. Сидорова вышла в финал, сделав две удачных попытки на 4,50 и 4,60 метра.

"Единственная проблема - это встать рано, поэтому, слава богу, что все так закончилось. Завтра будет новый день, я высплюсь, и все будет нормально. Возвращаясь к сегодняшней квалификации, никаких замечаний к залу и покрытию у меня нет. Все хорошо", - отметила Сидорова, выступающая в Глазго в нейтральном статусе.

Финал в женских прыжках с шестом пройдет в воскресенье.