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Зимний ЧЕ по легкой атлетике-2019

Легкоатлетка Сидорова назвала желание спать единственной проблемой в квалификации на ЧЕ

Россиянка вышла в финал, сделав две удачных попытки на 4,50 и 4,60 метра

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в прыжках с шестом Анжелика Сидорова успешно преодолела квалификационный раунд на чемпионате Европы в помещении в Глазго. Как сообщила сама спортсменка ТАСС, единственной проблемой в субботу для нее было желание спать.

Квалификационные соревнования в женских прыжках с шестом начались в 10 утра по Гринвичу. Сидорова вышла в финал, сделав две удачных попытки на 4,50 и 4,60 метра.

"Единственная проблема - это встать рано, поэтому, слава богу, что все так закончилось. Завтра будет новый день, я высплюсь, и все будет нормально. Возвращаясь к сегодняшней квалификации, никаких замечаний к залу и покрытию у меня нет. Все хорошо", - отметила Сидорова, выступающая в Глазго в нейтральном статусе.

Финал в женских прыжках с шестом пройдет в воскресенье.

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Зимний ЧЕ по легкой атлетике-2019
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