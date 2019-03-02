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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Глава Красноярского края заверил Путина, что аномальная погода не помешает Универсиаде

Александр Усс подчеркнул, что Универсиада стала для города историческим событием

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода в Красноярске не помешает проведению Универсиады. Об этом губернатор края Александр Усс заявил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи.

"У нас две недели назад еще температура опускалась практически до -40, а сейчас аномальное тепло за всю историю метеонаблюдений", - отметил глава региона. В субботу днем в городе температура поднималась до 1-2 градусов выше нуля.

В ответ на вопрос Путина, можно ли будет провести соревнования на должном уровне в таких условиях, а также в случае перепадов температуры, Усс заверил: "Да". Он добавил, что снега на спортивных объектах достаточно.

Усс подчеркнул, что Универсиада стала для города историческим событием. По его словам, подготовительный этап закончен, наступила операционная стадия. "Надеемся, что все пройдет достаточно организованно", - подчеркнул Усс. "Настроение приподнятое, прежде всего - у самих красноярцев", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичЗимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеУсс, Александр Викторович
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