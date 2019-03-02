Путин поблагодарил федерацию студенческого спорта за помощь в подготовке Универсиады

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил Международную федерацию университетского спорта (FISU) за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске.

"Почти шесть лет мы готовились к Универсиаде и всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку", - заявил он на встрече с членами исполкома федерации.

Глава государства отметил, что внимательно наблюдает за работой федерации и за ее инициативами. В частности, он упомянул идеи "двойной карьеры" спортсменов и возможность проведения соревнований не только между национальными сборными, но и между сборными вузов. По мнению Путина, это будет повышать дух соревновательности на таких мероприятиях.

Российский лидер выразил уверенность, что Универсиада в Красноярске пройдет на высоком уровне и пожелал своим собеседникам приятно провести время на Играх. "Дух спорта, развития спорта очень важен для всех", - подчеркнул он.

В свою очередь представители исполкома федерации поблагодарили Путина за поддержку, которую ей оказывает Россия. Они отметили высокий уровень подготовки города к соревнованиям, а также обратили внимание, что в РФ уже активно обсуждаются вопросы наследия Универсиады.

Во встрече приняли участие восемь представителей руководства исполкома FISU во главе с ее президентом Олегом Матыциным, а также представитель Международного олимпийского комитета на Универсиаде Шамиль Тарпищев и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Также на мероприятии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта России Павел Колобков, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернаторы Красноярского края и Свердловской области - Александр Усс и Евгений Куйвашев.