{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Путин поблагодарил федерацию студенческого спорта за помощь в подготовке Универсиады

Президент отметил, что внимательно наблюдает за работой FISU и ее инициативами

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил Международную федерацию университетского спорта (FISU) за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске.

"Почти шесть лет мы готовились к Универсиаде и всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку", - заявил он на встрече с членами исполкома федерации.

Глава государства отметил, что внимательно наблюдает за работой федерации и за ее инициативами. В частности, он упомянул идеи "двойной карьеры" спортсменов и возможность проведения соревнований не только между национальными сборными, но и между сборными вузов. По мнению Путина, это будет повышать дух соревновательности на таких мероприятиях.

Российский лидер выразил уверенность, что Универсиада в Красноярске пройдет на высоком уровне и пожелал своим собеседникам приятно провести время на Играх. "Дух спорта, развития спорта очень важен для всех", - подчеркнул он.

В свою очередь представители исполкома федерации поблагодарили Путина за поддержку, которую ей оказывает Россия. Они отметили высокий уровень подготовки города к соревнованиям, а также обратили внимание, что в РФ уже активно обсуждаются вопросы наследия Универсиады.

Во встрече приняли участие восемь представителей руководства исполкома FISU во главе с ее президентом Олегом Матыциным, а также представитель Международного олимпийского комитета на Универсиаде Шамиль Тарпищев и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Также на мероприятии присутствовали вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта России Павел Колобков, помощник президента РФ Игорь Левитин и губернаторы Красноярского края и Свердловской области - Александр Усс и Евгений Куйвашев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГолодец, Ольга ЮрьевнаРоссияФазель, РенеЛевитин, Игорь ЕвгеньевичКолобков, Павел АнатольевичЗимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеТарпищев, Шамиль Анвярович
Футбол в Англии
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата Англии по футболу
Нападающий "Арсенала" Обамеянг не забил 11-метровый на 90-й минуте
Читать полностью