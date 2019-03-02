Александр Емельяненко извинился перед полицейскими, которым нагрубил при задержании

КИСЛОВОДСК, 2 марта. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко извинился в суде перед сотрудниками полиции, которые задержали его за рулем в нетрезвом виде в Кисловодске, передает корреспондент ТАСС. В настоящее время суд рассматривает первое из трех административных производств в отношении Емельяненко, оно составлено по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

"Виноват, каюсь, извинился перед сотрудниками, которым нахамил, пожали руки и разошлись. У них претензий нет. Заслуженно наказание несу", - сказал Емельяненко после просмотра в суде видео, заснятого полицейскими при его задержании.

Ранее он в ходе заседания признал вину в том, что сел за руль нетрезвым, но отметил, что сопротивления не оказывал.

Как сообщали в пресс-службе краевого управления МВД, 1 марта в отдел МВД России по городу Кисловодску поступило сообщение о том, что неизвестный водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия, водитель, судя по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы на машину, которой управлял мужчина, он ответил категорическим отказом, стал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться. Автомобиль нарушителя был блокирован, сам он был задержан с применением наручников. Автомобиль находится на штрафстоянке, сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, в отношении задержанного составлены административные материалы также по ст. 12.15 ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги") и ст. 12.26 ("Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей").