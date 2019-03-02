Сборная России завершила парад спортсменов на церемонии открытия Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Парад спортсменов на церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске завершился. Закрыли парад на "Платинум-Арене" атлеты сборной России, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Возглавил шествие с флагом страны двукратный чемпион мира по сноуборду 19-летний Дмитрий Логинов.

Россия имеет самую многочисленную делегацию спортсменов на Универсиаде - 295 человек. На втором месте по представительству команда Швейцарии - 100 атлетов.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. В соревнованиях примут участие около 3 тыс. спортсменов из 58 стран.