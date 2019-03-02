Завоевание личного золота Олимпиады-2022 мотивирует Йохауг продолжать карьеру

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг нацелена выиграть личную золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, что для нее является стимулом продолжать карьеру. Об этом она рассказала ТАСС.

Йохауг на чемпионате мира в Зефельде завоевала три золотые и одну серебряную медаль, для нее это был первый за два года крупный старт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

"Впереди Олимпийские игры в Пекине, и у меня еще нет личной золотой медали, так что посмотрим, что произойдет в будущем, но у меня все еще есть мотивация стать лучше и побеждать", - сказала Йохауг.

"Об этом чемпионате мира я думала последние два года, я настраивалась на успешное вступление в Зефельде, и сейчас я впечатлена теми результатами, которых мне удалось здесь достигнуть", - добавила она.

30-летняя Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, двукратным призером Игр в Сочи.