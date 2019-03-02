Путин объявил Универсиаду в Красноярске открытой

"Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, удивительных, красивых, ярких побед, - сказал глава российского государства, выступая на торжественной церемонии открытия. - Объявляю XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой".

Российский лидер тепло поприветствовал всех участников и гостей соревнований на красноярской земле. "Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришел всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы", - заметил Путин. Он добавил, что тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику. Глава российского государства выразил уверенность, что всем спортсменам и зрителям дни Универсиады запомнятся на всю жизнь, а в памяти останутся только радостные, добрые впечатления.

Путин пожелал, чтобы Универсиада в Красноярске стала "яркой страницей", которая появится в истории мирового спорта. "Именно такими стали летняя Универсиада в Казани, Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу - все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия, и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне", - заметил президент РФ. Он искренне поблагодарил спортсменов, тренеров и спортивных чиновников за общую приверженность идеалам спорта, готовность следовать его лучшим традициям.

Путин вместе со всеми другими зрителями стоя приветствовал российскую сборную во время ее прохождения по стадиону в ходе парада команд.

Об Универсиаде

Впервые в истории зимняя Универсиада пройдет в России. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

XXIX Игры пройдут с 2 по 12 марта, предварительные соревнования стартовали в пятницу, а первые медали будут вручены 3 марта. В Красноярске впервые в истории Универсиад будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом.

Также пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Самыми медалеемкими видами Игр станут лыжные гонки и фристайл, где разыграют по 11 комплектов наград.