"Автомобилист" повел со счетом 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Трактором"

ТАСС, 2 марта. Екатеринбургский "Автомобилист" в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 2:1 в овертайме в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (43-я минута) и Вячеслав Литовченко (61). У проигравших отличился Кристиан Томас (21). В первом периоде дисциплинарный штраф за драку на 10 минут получил нападающий "Трактора" Егор Дугин.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Автомобилист", выигравший Восточную конференцию, победил во всех встречах (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды ранее не встречались.

"Автомобилист" в шестой раз играет в плей-офф КХЛ. Клуб ни раз не смог преодолеть стадию первого раунда. "Трактор" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил три раза, а лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Гагарина 2013 года, где клуб из Челябинска уступил в серии московскому "Динамо" со счетом 2-4.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Автомобилиста". Следующий матч пройдет 4 марта в Челябинске.