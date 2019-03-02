Президент МОК Томас Бах обратился к участникам Универсиады-2019 с речью по видеосвязи

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по видеосвязи обратился к участникам XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске во время церемонии открытия с приветственной речью, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я уверен, что дни Универсиады станут незабываемыми для все вас. Как гласит девиз зимней Универсиады-2019 - "Вы узнаете настоящую зиму!", и нет лучше места для этого, чем в самом сердце Сибири, в России. Я вспоминаю свое участие в Универсиаде в студенческие годы, как видите, это было еще совсем недавно, понимаю все то волнение, которое испытывает каждый спортсмен перед началом соревнований. Поэтому я желаю каждому из вас всего самого наилучшего, пришло ваше время блистать в любимом виде спорта", - сказал Бах.

"Для многих из вас Универсиада станет важной вехой в будущей спортивной карьере, могу только поддержать вас в стремлении максимально использовать этот уникальный шанс. Кто знает, возможно, Красноярск станет началом вашего путешествия на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Желаю всем спортсменам соревноваться в истинно олимпийском духе, в духе дружбы, уважения и честной игры, наслаждайтесь спортом и выступайте с полной самоотдачей. Универсиада создает уникальную атмосферу открытости и предоставляет возможности студентам во всем мире, с открытой душой и открытым сердцем вы покинете Универсиаду-2019 и увезете с собой новые впечатления и, самое главное, новые знакомства", - добавил он.

"Желаю вам всего наилучшего, наслаждайтесь XXIX Всемирной зимней Универсиадой 2019 года в Красноярске!" - отметил Бах в заключение.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.