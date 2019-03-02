Глава FISU Матыцин поблагодарил Россию за организацию Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин выразил благодарность России за организацию зимней Универсиады, церемония открытия которой проходит на "Платинум-Арене" в Красноярске.

"От имени FISU выражаю глубокую признательность России, организационному комитету и всему Красноярскому краю за подготовку к Универсиаде. Россия вновь подтвердила репутацию надежного партнера, - сказал Матыцин на церемонии открытия. - FISU проделала огромную работу, чтобы создать соревновательные условия мирового уровня, позволяющие спортсменам показать все свое мастерство, однако не только спортивная составляющая делает Универсиаду особенной, также она дает почувствовать российское гостеприимство".

Студенческие игры в Красноярске пройдут с 2 по 12 марта. Местами проведения спортивных соревнований станут: спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта" (включает кластеры "Радуга" и "Сопка"), всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк "Бобровый лог", Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, ледовый дворец "Кристалл-Арена", крытый каток "Первомайский", многофункциональные комплексы "Платинум Арена Красноярск", "Арена. Север" и "Академия биатлона", стадион "Енисей". В качестве тренировочной площадки для фигуристов будет использоваться ледовый дворец "Рассвет". На Центральном стадионе им. Ленинского комсомола оборудован пресс-центр Универсиады.