"Океан" на своем поле в Керчи выиграл у лидера чемпионата Крыма по футболу "ТСК-Таврии"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Океан" на своем поле в Керчи в субботу выиграл в матче 15-го тура чемпионата Крыма по футболу у лидера первенства "ТСК-Таврии" из Симферополя со счетом 2:1. Голы у хозяев поля на счету Дмитрия Донцова (6-я минута) и Руслана Зинченко (84), у гостей мяч забил Антон Монахов (66).

В других матчах тура "Гвардеец" из поселка Гвардейское Симферопольского района на своем поле проиграл "Кызылташу" из Бахчисарая (0:2), "Евпатория" в гостях уступила "Севастополю" (0:1).

В воскресенье состоится заключительный матч тура, ялтинский "Инкомспорт" будет принимать "Крымтеплицу" из поселка Молодежное Симферопольского района.

В турнирной таблице лидирует "ТСК-Таврия", набравшая 29 очков, далее следуют "Севастополь" (27), "Океан" (23), "Инкомспорт" (19), "Кызылташ" (19), "Крымтеплица" (18), "Евпатория" (15) и "Гвардеец" (13).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".