Российские биатлонисты Старых и Малышко выступят на чемпионате мира в Эстерсунде

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ирина Старых и Дмитрий Малышко примут участие в чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта. 31-летняя Старых вынуждена была досрочно завершить вступление на февральском чемпионате Европы из-за болей в спине.

"Старых поедет на чемпионат мира", - сказал Хованцев по телефону.

Окончательный состав сборной России на чемпионат мира должен быть утвержден в субботу или воскресенье. "В мужскую команду точно попадут четверо лучших по общему зачету Кубка мира: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко", - сказал специалист.

31-летний Малышко является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете.