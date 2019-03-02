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Российские биатлонисты Старых и Малышко выступят на чемпионате мира в Эстерсунде

Окончательный состав на мировое первенство, которое пройдет 7-17 марта, будет утвержден до конца недели
Дмитрий Малышко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Малышко
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ирина Старых и Дмитрий Малышко примут участие в чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта. 31-летняя Старых вынуждена была досрочно завершить вступление на февральском чемпионате Европы из-за болей в спине.

"Старых поедет на чемпионат мира", - сказал Хованцев по телефону.

Окончательный состав сборной России на чемпионат мира должен быть утвержден в субботу или воскресенье. "В мужскую команду точно попадут четверо лучших по общему зачету Кубка мира: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко", - сказал специалист.

31-летний Малышко является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете.

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