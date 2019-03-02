"Локомотив" примет решение об обжаловании удаления Денисова после пересмотра эпизода

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" примет решение об обжаловании удаления полузащитника Игоря Денисова после пересмотра эпизода в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Крыльев Советов". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского клуба Юрий Семин.

В субботу "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу. На 74-й минуте главный арбитр встречи показал вторую желтую карточку капитану команды железнодорожников Игорю Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева, за которой последовало удаление полузащитника.

"Сложно прокомментировать данное удаление. Мне показалось, что Денисова не было в данном эпизоде, а фолил Игнатьев. Нужно пересмотреть эпизод, после чего решим, будем ли обжаловать данное судейское решение", - сказал Семин.

"Что касается матча в целом, то он был достаточно эмоциональным. С другой стороны, недостаточно очков. Были допущены элементарные ошибки в двух пропущенных мячах - это грустно", - отметил главный тренер "Локомотива".

Защитник железнодорожников Владислав Игнатьев подчеркнул, что в эпизоде с удалением первым нарушил правила. "Дальше Денисов слегка придержал игрока, но, видимо, арбитр встречи не до конца разобрался в эпизоде. Игорь был очень зол, и это понятно, ведь когда тебя удаляют не по делу, то это всегда неприятно", - заявил Игнатьев.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 29 очков, "Крылья Советов" с 18 очками идут 13-ми. В следующем туре "Локомотив" 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи".