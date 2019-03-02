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Путину понравились находки организаторов церемонии открытия Универсиады

Российский президент в субботу посетил церемонию открытия Универсиады и выступил на ней

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему понравилась церемония открытия Универсиады в Красноярске. Своими впечатлениями он поделился за бокалом шампанского с другими высокопоставленными гостями церемонии, которые вместе с ним наблюдали за происходящим из президентской ложи.

"Понравилось, здорово! - сказал глава государства. - Молодцы, такие находки хорошие!"

Путин в субботу посетил церемонию открытия Универсиады и выступил на ней. Вместе с ним в ложе находились чемпионы и призеры зимних олимпиад, ветераны спорта, воспитанники детско-юношеских спортивных школ Красноярского края, волонтеры, руководство Международной федерации университетского спорта и других международных спортивных организаций.

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