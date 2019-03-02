Россиянка Шмелева стала чемпионкой мира по велоспорту на треке в гите

ТАСС, 2 марта. Россиянка Дарья Шмелева заняла первое место в гите на чемпионате мира по велоспорту на треке. Соревнования проходят в польском Прушкове.

Спортсменка в финальном заезде показала результат 33,012 секунды. Второе место заняла украинка Алена Старикова (отставание 0,295 секунды), третьей стала Каарле Маккалох из Австралии (+0,407).

Для Шмелевой эта медаль стала второй на турнире, ранее она выиграла серебро в командном спринте вместе с Анастасией Войновой. Всего в активе спортсменки четыре победы на чемпионатах мира, семь - на чемпионатах Европы. Кроме того, она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года.

Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 3 марта.