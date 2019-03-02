СКА сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА в гостях обыграл московский "Спартак" со счетом 5:2 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На встрече в Москве присутствовало рекордное для домашних матчей "Спартака" в российской истории количество зрителей - 11441 человек.

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (16-я и 23-я минуты), Владислав Гавриков (24), Александр Барабанов (35) и Ярно Коскиранта (60). У проигравших отличились Артем Федоров (25) и Антон Злобин (59). Перед началом матча символическое вбрасывание произвел двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Якушев.

В конце второго периода нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш получил травму после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно-белых. Даугавиньша унесли на носилках, а позднее госпитализировали. Шестеркин получил дисциплинарный штраф до конца игры.

"Спартак" проиграл восемь последних домашних матчей СКА в КХЛ, последний раз красно-белые одерживали победу 30 ноября 2012 года (6:1). В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, СКА победил во всех встречах (2:1, 6:0, 3:2 ОТ, 2:0). В рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды и оба раза в первом раунде - в плей-офф сезона-2008/09 "Спартак" выиграл серию со счетом 3-0, а в сезоне-2010/11 - проиграл со счетом 0-4.

"Спартак" играет в плей-офф КХЛ в пятый раз, дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2008/09, 2009/10). СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил восемь раз. СКА является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17).

Ранее "Спартак" выиграл две гостевые встречи со СКА (2:0, 3:2). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу столичного клуба. Следующий матч пройдет 4 марта в Москве.