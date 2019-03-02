Федерер выиграл 100-й титул ATP в карьере

ТАСС, 2 марта. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Дубае.

В финале 37-летний Федерер одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 6:4.

Для Федерера этот титул стал 100-м в карьере. Он стал вторым теннисистом, выигравшим 100 турниров ATP, после американца Джимми Коннорса, который является рекордсменом по числу выигранных турниров ATP (109) в современном теннисе, швейцарец занимает по этому показателю второе место.

Федереру принадлежит рекорд по числу выигранных турниров серии Большого шлема - 20. Швейцарец шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь раз - Уимблдон (рекорд) и пять раз - Открытый чемпионат США. Также он выигрывал золото Олимпийских игр 2008 года в парном разряде, серебро Олимпиады-2012 в одиночном. Кроме того, Федерер является рекордсменом по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP (310).