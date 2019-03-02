Сборная России по регби победила команду Германии в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сборная России победила команду Германии со счетом 26:18 в гостевом матче третьего тура чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Гейдельберге.

У россиян удачные попытки на счету Германа Давыдова, Тагира Гаджиева, Юрия Кушнарева, Евгения Матвеева и Антона Сычева.

Ранее российская команда 10 февраля проиграла испанцам (14:16), а 16 февраля одержала победу над сборной Бельгии (64:7).

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Лидирует команда Грузии (12). Третьими идут представители Румынии (5). В следующем туре сборная России проведет гостевой матч с румынами 9 марта.

Чемпионат Европы проходит в формате однокругового турнира, участие принимают сборные России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии. Чемпион Европы определится 17 марта по итогам пяти сыгранных туров.