Уланов отметил, что ему не стыдно за игру "Спартака" в третьем матче плей-офф КХЛ со СКА

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тренер московского "Спартака" Игорь Уланов отметил, что ему не стыдно за игру своей команды в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В субботу "Спартак" в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5. После трех матчей красно- белые ведут в серии со счетом 2-1.

"Вообще не стыдно за команду, играли по заданию дисциплинированно. Очень много времени провели втроем и вчетвером, но видно, что был кулак сегодня. Серия продолжается, все еще впереди. Мы понимали, что здесь будет другой хоккей, этого ожидали, серия интересная для болельщиков", - отметил Уланов.

В конце второго периода Каспарс Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда "Спартака". Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил дисциплинарный штраф до конца игры. Нападающий "Спартака" позже был госпитализирован.

"Потеря приличная, ведущий игрок у нас, второй по результативности. Первую игру серии тоже действовали без него. У нас лавочка еще есть, есть игроки, которые готовы играть за команду", - сказал Уланов.

СКА забросил четыре шайбы в большинстве. Главный тренер СКА Илья Воробьев отметил, что исход матча предопределила игра в неравных составах.

Четвертый матч серии до четырех побед состоится 4 марта в Москве.