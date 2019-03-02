Полиция задержала провокатора беспорядков на хоккейном матче "Спартак" - СКА

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полиция задержала провокатора драки болельщиков на третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и санкт-петербургским СКА в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу "Спартак" в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5. Встреча проходила на "ЦСКА-Арене". Во втором периоде болельщики "Спартака" устроили драку на фанатской трибуне. Для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство сотрудников безопасности стадиона и правоохранительных органов.

"Драка началась с того, что на секторе "Спартака" один из болельщиков начал себя вести неадекватно. Он ругался матом, задирал присутствующих и хамил им, предположительно он был пьян. В итоге его попытались утихомирить спартаковские же болельщики, началась драка. После этого к месту событий подошли полицейские и охрана ледового дворца, они задержали провокатора", - сказал собеседник агентства.

По его словам, хулиган, вероятно, будет привлечен к административной ответственности.

После трех матчей "Спартак" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 4 марта в Москве.